LIVE ab 10.30 Uhr: Wer gewinnt den Gurgl-Slalom?

Shiffrin nimmt in Tirol Anlauf zum 99. Weltcup-Sieg. Den runden Meilenstein könnte die US-Amerikanerin dann just in den folgenden Heimrennen in Killington vor Augen haben. „Es liegt im Bereich des Möglichen. Aber ich denke nicht zu viel darüber nach“, sagte Shiffrin über die mögliche Vollendung der 100er-Mission in der Heimat. „Es gibt so viele andere Gründe, warum ich in Killington gut performen möchte.“