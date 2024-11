Saisonende! Slalom-Spezialist verletzt sich schwer

Punktelieferant

Sala feierte im Dezember 2015 sein Weltcup-Debüt und hat sich in den letzten Jahren zu einem Leistungsträger im italienischen Slalom-Team entwickelt. Der 29-Jährige war stets ein solider Punktelieferant und löste auch Alex Vinatzer als Nummer eins im Team ab. Einen Top-5-Platz konnte Sala aber noch nicht bejubeln. In der Saison 2021/22 erreichte er mit Rang sechs in Adelboden sein bisher bestes Weltcup-Resultat.