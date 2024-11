Bericht zu Trumps Wunsch-Minister zurückgehalten

Fraglich ist, ob er das grüne Licht des Senats bekommt. Der ranghöchste Demokrat im Justizausschuss forderte in einem offenen Brief an das FBI Zugang zu Akten aus Ermittlungen wegen Vorwürfen des „Sexhandels mit Minderjährigen“ und begründete, dass dies nötig sei, um die „schwerwiegenden Anschuldigungen“ gründlich prüfen zu können.