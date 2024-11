Großes Zittern: Wie viele Jobs fallen bei KTM weg?

Im August wurde Abbau von weiteren 200 Jobs bekannt

Was bedeutet das für die Belegschaft? Der Großteil der Beschäftigten, die Motorräder für die Marken KTM, Husqvarna, GasGas und MV Agusta herstellen, ist im Innviertel beschäftigt, konkret in Mattighofen und Munderfing. Per Ende Juni wurde der Personalstand mit 6024 Mitarbeitern angegeben, per Ende 2023 waren es noch 6184 gewesen. In einer ersten Abbauwelle, die im Dezember des Vorjahres gestartet worden waren, sollten zumindest 300 Jobs wegfallen. Im August 2024 gab man dann bekannt, dass weitere 200 Mitarbeiter gehen müssen.