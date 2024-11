„Die Arbeitsplätze kommen nicht mehr zurück“

Ein neuerlicher Sparkurs bei Autozulieferer Stiwa, das beschlossene Aus für das Kiefel-Packaging-Werk in Micheldorf, die Entscheidung von W&H, das Kunststoffkompetenzzentrum in Schalchen zu schließen – abseits der Turbulenzen um die Pierer Mobility sorgen die Rezession und Umbrüche in einzelnen Branchen für immer tiefere Spuren in der Wirtschaft, was Jobs kostet.