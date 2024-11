Erste Bewährungsprobe für Fahrzeuglenker im Schnee

Kettenpflicht am Fernpass und Arlberg

Etwa am Fernpass gab es am Vormittag Schneefahrbahn. „Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen galt Kettenpflicht. Teilweise ,zwickte‘ es etwas wegen der Bedingungen. Zu gröberen Problemen kam es aber nicht“, hieß es vonseiten der Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage.