1000 Tage Krieg | 1827 Tage Regierung

1827 Tage Regierung. Am Sonntag geht mit den Wahlen in der Steiermark nach 1827 Tagen Regierung unter Führung der ÖVP mit Koalitionspartner SPÖ die Landtagsperiode in der Grünen Mark zu Ende. Der Wahlkampf selbst geht heute mit der TV-Elefanterunde in der Grazer „Krone“-Redaktion (zu sehen ab 20.15 auf krone.tv, Puls 24 und JOYN) ins Finale. Da wird sich unter anderem Amts-Verteidiger Christopher Drexler von der ÖVP dem favorisierten FPÖ-Herausforderer Mario Kunasek stellen. Der ehemalige blaue Verteidigungsminister geht mit stolz geschwellter Brust in die Elefantenrunde und die Wahlen am 24. November – in allen Umfragen wird die FPÖ auf Platz 1 gesehen. Doch dem Blauen droht ein ähnliches Schicksal wie seinem Bundesparteiobmann Herbert Kickl nach den Nationalratswahlen vom September: Erster in der Wählergunst, aber wahrscheinlich nicht Erster in der Regierung.