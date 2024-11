Sturzflug über 30 Meter: „Hatte sehr viel Glück!“

WM-Titel als großer Traum

„Ich wurde richtig durchgecheckt, aber zum Glück hatte ich nur eine leichte Gehirnerschütterung – und der ganze Körper tut natürlich weh“, so Höllbacher, der bereits wieder die Heimreise antreten konnte und sich durch den Horrorsturz nicht ausbremsen lässt. Denn nach dem Seuchenjahr, erst zuletzt konnte er wieder ins Renngeschehen einsteigen und prompt für den Vize-Titel für Österreich bei der Supermoto der Nationen sorgen, will der KTM-Pilot in der Supermoto-WM so richtig durchstarten.