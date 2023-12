Internetphänomen bangte nach Operation um Karriere

25 Millionen Aufrufe

„Da stand meine Karriere auf der Kippe“, so Höllbacher, der sich bis 23. Dezember noch auf Reha am Gmundnerberg befindet und gute Fortschritte macht. „Jetzt geht’s darum, dass ich wieder ganz fit werde. Dann will ich voll angreifen“, peilt der rasende Bäcker 2024 sogar den WM-Titel an.