„Theater ist die beste Ausdrucksform für mich“

„So etwas erwartet man nie“, sagt Michelitsch, der 2023 sein Diplom am Wiener Reinhardt-Seminar abgeschlossen hat. „Es ist eine Freude, wenn es dann passiert.“ Haidachers Roman sei eine „super Vorlage“ gewesen, „weil der Text fürs Sprechen geschrieben ist. Er ist sehr dicht und es passiert viel. Man muss natürlich einiges kürzen, aber wir – Darstellerin Marlene Hauser, Dramaturgin Emily Richards und ich – haben das ausgewählt, was uns am meisten Spaß gemacht hat“. Mit der Autorin hat sich Michelitsch vorab übrigens kaum besprochen. „Bei der Premiere ist sie dann zu mir gekommen und hat gescherzt: ,Bei dieser und jener Pointe wäre noch was drinnen gewesen...’“