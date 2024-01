Eine Party als fulminante One-Woman-Show

Sein und Schein klafft auseinander

Dort stolpert sie von einer skurrilen Begegnung in die nächste - bei jedem Partygast klaffen Sein und Schein mit jedem Satz, den dieser äußert, weiter auseinander. Der Regisseur präsentiert sich als Parade-Feminist, ist aber in Wahrheit ein „Mansplainer“ wie er im Buche steht. Das alternative Designer-Pärchen will das Dirndl neu erfinden, verpackt aber nur alte Werte in einem neuen Kittel. Und auch die „toughe“ Bankerin vertritt kein neues, gestärktes Frauenbild, sondern ist eher ein schrilles Abziehbild eines hemmungslosen Neoliberalismus. Die Gutmenschlichkeit ist bei allen Figuren auf dieser Party nur eine Fassade, die mit jedem Schluck Jägermeister mehr bröckelt.