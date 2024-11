FPÖ-Hofer rechnet fix mit Regierungsbeteiligung

„Greife niemanden an“

Ein Wahlziel in Prozent nannte der freiheitliche Spitzenkandidat auch weiterhin nicht. Hofer rechnet aber, dass es am Ende des Wahlkampfes zu einer „Duell-Situation“ zwischen ihm und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kommen werde. „Ich greife niemanden persönlich an und auch niemanden unter der Gürtellinie an“, gelobte der FPÖ-Spitzenkandidat zudem noch Fairness.