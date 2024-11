Nach „Krone“-Bericht: Tanner will Personalhoheit

Nach dem aufsehenerregenden Bericht in der „Kronen Zeitung“ über den Komplettausfall der Luftraumüberwachung am Wochenende geht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in die Offensive: sie fordert angesichts der Personalknappheit bei den Fluglotsen, künftig auch für die Besoldung der Soldaten zuständig zu sein. Bisher ist das - grün geführte - Beamtenministerium unter Werner Kogler dafür zuständig.