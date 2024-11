Luftraum über Österreich seit Freitag ungeschützt

Chef dieses Generalstabs, also oberster Militär des Landes, ist Rudolf Striedinger. Er nimmt Werner Koglers Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) in die Pflicht, das für die Besoldung zuständig ist: „Das Verteidigungsministerium arbeitet seit Jahren an der Lösung des Problems von zu wenigen Fluglotsen. Dazu gab es unzählige Gespräche mit dem BMKÖS, das jedoch die Tragweite der Problematik nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte“, so Striedinger zur „Krone“. „Das BMLV steht mit seinen Fluglotsen in direkter Konkurrenz mit der zivilen Luftfahrt. Das BMLV wird weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um den Beruf des Fluglotsen attraktiv zu gestalten. Dazu ist jedoch die Mitwirkung des BMKÖS zwingend erforderlich“, spielt der General auf das unterschiedliche Lohnniveau bei ähnlichem Aufgabenspektrum zwischen zivilen und militärischen Lotsen an.