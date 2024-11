Im Ländle grassiert am Wochenende das Derbyfieber

Derbys sind in nahezu allen Mannschaftssportarten die absoluten Highlights der Saison. Die Vorarlberger Sportfans dürfen sich am kommenden Wochenende über gleich vier (!) dieser Höhepunkte freuen. Noch dazu in vier verschiedenen Sportarten und zu unterschiedlichen Beginnzeiten, was den Besuch bei allen vier Derbys ermöglicht.