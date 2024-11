Bankräuber-Duo flieht auf Motorrad und crasht

Filmreife Szenen spielten sich am Montagabend im Rheintal ab. In der Schweizer Grenzgemeinde Oberriet (Kanton St. Gallen) drangen zwei Männer kurz vor Ende der Öffnungszeit über den Hintereingang in eine Postfiliale ein, fesselten eine der Angestellten. Als sie allerdings von einem wagemutigen Zeugen gestört wurden, flüchtete das Duo auf einem Motorrad.