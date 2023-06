Posträuber schmeißt nach einem Jahr die Nerven weg

Am 27. Juli 2022, einem Mittwoch, beabsichtigte eine Mitarbeiterin die Poststelle Zizers kurz nach 8 Uhr über den Personaleingang zu betreten. Dabei wurde sie durch einen unbekannten vermummten Mann, welcher sich ihr von hinten unbemerkt näherte, durch die Türe gestoßen. Der Mann bedrohte die Frau mutmaßlich mit einer Faustfeuerwaffe und zwang sie, ihm das gesamte Geld aus der Schalterkasse zu geben. Mit mehreren tausend Franken in einem Rucksack verließ der Vermummte die Post über den Personaleingang in Richtung Kantonsstraße.