Paar bei Home-Invasion verletzt und ausgeraubt

Einen wahren Albtraum durchlebte ein älteres Paar am Freitagnachmittag in der, direkt an der österreichischen Grenze gelegenen, Schweizer Rheintalgemeinde Widnau. Die Senioren wurden bei einer „Home-Invasion“ von einem Räuber-Duo verletzt und beraubt. Die Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis.