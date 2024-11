Vorbereitungen auf „entscheidendes Gespräch“

Rumänien rechnet mit Vollmitgliedschaft bis Ostern

In weiterer Folge soll dann am 12. Dezember der Beschluss über Rumäniens Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengenraum erfolgen. Allerdings würden die Schlagbäume an den rumänischen Grenzkontrollpunkten voraussichtlich erst einige Monate später aufgehoben, da es bis dahin gelte, entsprechende Softwareprogramme zu implementieren. Er rechne „fest damit, dass Rumänien bis Ostern 2025 Schengen-Vollmitglied sein wird“, sagte der rumänische Premierminister Marcel Ciolacu unlängst. Die Weichen dafür würden beim informellen Treffen vom 22. November in Budapest gestellt.