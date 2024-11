Sturm: Griff nach der Premiere gegen die Matadore

Gegen Girona will Sturm am Mittwoch (18.45) in Klagenfurt den Champions-League-Knoten platzen lassen! Gegen den Dritten der abgelaufenen La-Liga-Saison soll endlich der erste Punktegewinn und der erste wirkliche Torerfolg bejubelt werden – Jakob Jantscher, letzter Sturm-Torschütze gegen ein spanisches Team, ist überzeugt, dass dies gelingen kann.