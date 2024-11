So kann man EU-Bürokratie ein Schnippchen schlagen

Während bei der Konferenz in Baku um das globale Klima gerungen wird, haben heimische Unternehmer tagtäglich einen Kampf gegen bürokratische Herausforderungen wegen überbordender Umweltauflagen auszufechten. Vor allem Start-ups sowie Klein- und Mittelbetriebe drohen sich da oft in einem Wust an Dokumentations- und Berichtspflichten zu verfangen – Aufgaben, die Konkurrenten außerhalb Europas nicht erfüllen müssen.