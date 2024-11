Obdachlosenlager im Untergrund von Gemeindebau

„Ausnahmslos immer wieder die Polizei verständigen“

Was an die Bewohner bisher offenbar nur unzureichend kommuniziert wurde: Wiener Wohnen ist wegen des Problems laut eigenen Angaben „in engem Austausch mit der Grätzelpolizei, um den Druck durch verstärkte Präsenz und Kontrollen durch die Exekutive zu erhöhen.“ Man ersuche Mieter dringend, in den beschriebenen Fällen „ausnahmslos immer wieder die Polizei zu verständigen“. Die stehe auch mit karitativen Einrichtungen in Kontakt und könne so am besten die nötigen Schritte veranlassen.