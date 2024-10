Nach Würge-Angriff: Obdachloser nun in Psychiatrie

In psychiatrische Klinik eingeliefert

Doch schon Donnerstagnachmittag heißt es im Bereich rund um den Rupertusplatz in Neuwaldegg Aufatmen: Der Obdachlose ist von der Polizei verhaftet und dem Amtsarzt vorgeführt worden. Laut Bezirksvorsteher hätte der Amtsarzt die Einweisung in eine Psychiatrische Klinik verfügt. „Ich hoffe nun, dass sich die Situation im Umfeld des Rupertusplatz wieder beruhigt und die Bewohnerinnen und Bewohner in Frieden leben können“, zeigt sich auch Jagsch erleichtert.