Kennedy: Chemikalien machen Kinder zu Transgendern

Der designierte US-Präsident Donald Trump machte sich in der Vergangenheit öffentlich über Transpersonen lustig und kündigte an, den „Transgender-Irrsinn“ der Biden-Regierung zu beenden. Er will unter anderem ein Verbot von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität in Schulen aufheben, das erst Anfang des Jahres eingeführt wurde.