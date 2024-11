Hungrige Füchse verputzten auch zahme Lipizzaner

Duell an der Spitze

Aufgeben war für die Lipizzaner aber keine Option: In einem rassigen Derby mit zwei Top-Goalies Bakovic (Bärnbach/K.) und Mitterdorfer (Füchse) blieben die Hausherren, bei denen sich Beciri dazu am Knöchel verletzte, dran – die Füchse waren aber kaltschnäuziger, bissen wieder zu. 33:27, Derbysieg – und damit auf einen Punkt an Leader Krems dran! Im nächsten Heimspiel im Fuchsbau (27. 11.) gibt’s das direkte Duell an der Spitze. „So kann es weitergehen“, jubelte Topscorer Thomas Kuhn (zehn Tore), „wir haben gezeigt, wer die Nummer eins in der Steiermark ist!“