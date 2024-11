Beteiligungen des Landes bleiben weiter im Visier

Energie AG, Seilbahnholding, Thermenholding

Status quo in Oberösterreich: Die Mitglieder der Landesregierung wirken auf die operative Führung von Landesunternehmen ein, sie müssen die Geschäftsführungen von Energie AG, Seilbahnholding, Thermenholding und Co. gleichzeitig auch als Aufsichtsräte und sogar Vorsitzende kontrollieren. Neos-Politiker Eypeltauer sieht hier einen Interessenskonflikt und unterstützt den Linzer ÖVP-Chef Martin Hajart, der für sich diesen Umstand beendete und seine Funktionen in Aufsichtsräten zurücklegte.