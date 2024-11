Voller Einsatz und ein bisschen zu viel Alkohol

Die Wortspenden der Jury hatten großen Unterhaltungswert

Die aufmerksame Öffentlichkeit – der Großteil der Berichterstattung des Jahres 1873 drehte sich um die Wiener Weltausstellung – beobachtete diese internationale Jury genau. Journalisten berichteten regelmäßig über ihre Arbeit, und wenn sich die Juroren wieder einmal allzu selbstherrlich gaben, schauten sie ihnen noch genauer auf die Finger und lieferten ihren Lesern beißende Berichte, die heute noch großen Unterhaltungswert haben.

So berichteten etwa Journalisten von der „colossalen Aufgabe“, welche die Jury in ihrer dritten Sitzung zu bewältigen hatte: „30.000 Flaschen“ Wein waren zu verkosten, dazu noch „die doppelte Menge an Likören und gebrannten Wassern“. Diese Megaaufgabe forderte ihren Tribut und minderte das Urteilsvermögen vieler Jurymitglieder – interessanterweise fühlten sich viele nach dieser „colossalen“ Verkostung noch fit genug, über die Qualität der ausgestellten technischen und mechanischen Exponate zu referieren. Allerdings traten einige dabei gehörig in Fettnäpfchen.