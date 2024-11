Trump-Sieg: Bestellungen der „Pille danach“ boomen

Spirale und Vasektomien im Trend

Auch die Familienplanungsorganisation „Planned Parenthood“ habe am 6. November, dem Tag nach dem Wahlsieg, deutlich mehr Anfragen verzeichnet, berichteten die „Washington Post“ und CBS übereinstimmend. So seien die Terminanfragen für das Einsetzen einer Spirale um 760 Prozent, Anfragen für Vasektomien um 1200 Prozent gestiegen. Eine Vertreterin der Organisation gab gegenüber CBS zu den möglichen Gründen dafür an: „Die Amerikaner sind vielleicht zu Recht ängstlich und besorgt über die Aussicht auf weitere Einschränkungen unserer Freiheit, über unseren Körper zu bestimmen.“