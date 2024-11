Russe schlägt sich mit Axt auf Kopf: 6 Jahre Haft

Die Bedingungen, unter denen russische Soldaten in der Ukraine kämpfen müssen, werden häufig Szenen gleichgesetzt, die man aus Horrorfilmen kennt. Bei einem Russen war die Verzweiflung gar so groß, dass er sich selbst mit einem Axtkopf auf den Kopf schlug – um nicht mehr an die Front zu müssen, berichtet das Nachrichtenportal „Kawkas-Realii“.