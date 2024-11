Prinzessin Kate: „Etwas Aufregendes passiert“

Einander beistehen

Das diesjährige Thema – wie sehr wir einander brauchen, besonders in den dunkelsten Momenten – könnte kaum treffender sein. Wie ein Sprecher des Kensington-Palastes bestätigte, möchte Kate mit diesem Gottesdienst all jene ehren, die im letzten Jahr unermüdlich für andere da waren. „Es wird ein Moment des Innehaltens und des Reflektierens darüber, wie viel Kraft in der Liebe und dem Mitgefühl füreinander steckt,“ so der Palast.