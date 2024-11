Wen Ilzer bei seinem Abgang von Sturm mitnimmt

Das Wetter passt zur Abschiedsstimmung. Ein grauer Herbsthimmel spannt sich Dienstagvormittag über Sturms Geschäftsstelle in Messendorf, nur die grünen Trainingsplätze sorgen für ein paar Farbtupfer in der Trostlos-Atmosphäre. Christian Ilzer, mit Haube und eingepackt in einen dicken Sturm-Anorak, ist wie immer voller Elan. Nichts deutet darauf hin, dass es eine seiner letzten Einheiten in der schwarzen Trainingswäsch’ sein wird.