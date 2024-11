Kontrolle eskaliert: Betreuerin massiv bedroht

Unfassbare Ereignisse in einer Wohngemeinschaft von durch die MA 11 betreuten Jugendlichen in Wien-Favoriten: Dort eskalierte am 19. Juni eine routinemäßige Kontrolle der Wohneinheiten durch die Betreuer derart, dass ein Mädchen die Sozialarbeiterin mit einem Messer mit dem Tod bedrohte. Mit dem geöffneten Taschenmesser lief sie auf die WG-Bedienstete zu und rief dabei: „Ich stech dich ab!“ – zuvor hatte sie Gegenstände auf die Sozialarbeiterin geworfen. Besonders erschütternd: Die mutmaßliche Täterin ist gerade einmal 13 Jahre alt und somit unmündig!