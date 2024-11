Merz will im Bundestag nun alles blockieren

SPD will sich mit Kanzlerkandidat auch Zeit lassen

Apropos Neuwahl: Die SPD will offenbar den Kanzlerkandidaten erst Ende Jänner oder Anfang Februar auf einem Parteitag küren. Generalsekretär Matthias Miersch trat am Montag Spekulationen entgegen, dass die SPD sich doch noch für einen anderen Kandidaten entscheiden könnte. „Dass Olaf Scholz der Kandidat wird, daran habe ich ja in all den letzten Wochen aus meiner Sicht keinen Zweifel gehegt“, sagte er. Ähnlich hatten sich in den letzten Wochen auch die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil immer wieder geäußert.