Söder: „Wir wollen Grüne nicht in der Regierung!“

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck habe laut Söder einen Großteil der Wirtschaftskrise in Deutschland zu verantworten. „Ich bleibe bei unserer Haltung: Ob er, oder das, was bei den Grünen noch alles nachkommt – es wird ja immer linker, immer seltsamer und immer schlimmer“, polterte Söder beim bayrischen Landestag der Jungen Union in Nürnberg.