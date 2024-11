Trotz Polizeinachwuchs bleibt Personalmangel Thema

Am Montag wimmelte es hinter dem Schloss Schönbrunn nur so vor Polizei. Der Anlass war jedoch keine Gewalttat, sondern die feierliche Angelobung von 86 frischen Polizisten aus der Polizeischule sowie weiterer 239 neuer Polizeischüler. Angesichts des Personalmangels ist die Freude über jeden einzelnen von ihnen groß. Insgesamt blickt die Wiener Polizei auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich der Personalrekrutierung zurück. Bis Ende des Jahres konnten 800 junge Frauen und Männer für die Ausbildung gewonnen werden. Die Zahl der Bewerbungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt. Und trotzdem macht die Pensionierungswelle weiter Probleme-. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone und auf krone.at/wien.