Dornauer nach Jagdfoto in Kritik ++ Luftqualität

Ein brisantes Jagdfoto bringt Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer in Bedrängnis. Und: Die Luftgüte in Wien ist momentan miserabel – dass bekommen viele Wienerinnen und Wiener derzeit auch auf ihren Wetter-Apps zu sehen. Das sind unter anderem die Themen bei News am 11. November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.