Pinguin strandet erschöpft in Australien

Strömung gefolgt

Biddulph hätte nie geglaubt, einen Kaiserpinguin zu betreuen. Tatsächlich ist noch nie zuvor ein Exemplar dieser Spezies so weit nördlich gesichtet worden. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass „Gus“ einer Strömung aus der Antarktis nach Norden gefolgt ist. Die Tiere neigen dazu, bei der Nahrungssuche bestimmten Strömungen zu folgen, in denen das Angebot besonders groß sei, sagte Belinda Cannell von der University of Western Australia. Möglicherweise hätten diese Strömungen derzeit einfach weiter nördliche Ausläufer als sonst üblich.