Episches Comeback! Tennis-Welt feiert „Krieger“

Lobeshymne von Becker

Mit seiner Leistung begeisterte Monfils auch Boris Becker. „Ich dachte am Anfang, dass er sich nach seinem Sturz in die Bande schlimmer verletzt hätte. Aber was für ein Kämpferherz, was für ein Krieger. A la bonheur“, kam der Eurosport-Experte aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Paris war völlig aus dem Häuschen – und feierte seinen „Tennis-Helden“.