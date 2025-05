In Klassenzimmern ist die Luft zum Schneiden dick

CO2-Konzentration bei 75 Prozent der Zimmer überschritten

Im Schuljahr 2023/24 wurde in über 75 Prozent der etwa 1200 untersuchten Klassenräume der Richtwert für die tägliche mittlere CO2-Konzentration von 1000 ppm (parts per million) überschritten. Im Winter stieg die Quote noch höher. „In Einzelfällen lagen die stündlichen mittleren CO2-Werte bei über 6900 ppm, also fast beim Siebenfachen des Richtwerts. In den schlimmsten Fällen bot ein Viertel aller Klassenräume nicht einmal das absolute Mindestmaß an Belüftung, das die geltenden europäischen Normen empfehlen“, hieß es.