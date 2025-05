Ein Viertel der Österreicher kann kaum lesen

Die Schere zwischen Menschen mit hoher und niedriger Lesekompetenz ist in Österreich größer als im OECD-Durchschnitt. Warum ist das so?

Das liegt unter anderem daran, dass wir in Österreich eine große Zahl an Menschen haben, die keinen Pflichtschulabschluss besitzen – häufig infolge von Zuwanderung aus bildungsfernen Schichten in den letzten Jahren.