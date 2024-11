Riesiges Pinguinküken „Pesto“ wird erwachsen

„Wird schlank und schön sein“

Experten hatten aber bereits betont, dass „Pesto“ beim Wechsel in sein „Smoking“-Outfit deutlich an Gewicht und Umfang verlieren wird. „Sobald die Babyfedern ausfallen, wird er wie ein Ballon schrumpfen und schlank und schön sein“, so eine Pflegerin. Die Mauser erfordert viel Energie, da die Tiere dabei auf gespeichertes Fett zurückgreifen.