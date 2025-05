Dritter Sieg! Für Pacers ist Finale in Griffweite

Den Indiana Pacers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in das NBA-Finale. Durch das 130:121 am Dienstag in Indianapolis gegen die New York Knicks führt die Mannschaft um Tyrese Haliburton und Pascal Siakam in der „best of seven“-Serie nun 3:1 und kann in der Nacht auf Freitag im legendären Madison Square Garden in New York alles klarmachen.