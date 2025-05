WAC-Missbrauchsvorwürfe: Verdächtiger festgenommen

In Justizanstalt eingeliefert

Weshalb der teils sogar geständige Verdächtige (22) trotz der schweren Vorwürfe bis dato auf freiem Fuß blieb, sorgte allgemein für Unverständnis – und Wut. Doch die Zeit in Freiheit ist nun offenbar vorüber: Laut dem Landesgericht Klagenfurt wurde der Verdächtige nun festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.