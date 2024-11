Bloß an der Macht zu sein, wird nicht reichen

Warum hat Donald Trump, „der undiplomatischste Politiker“, wie ihn Sebastian Kurz im Bischofberger-Interview in der „Krone“ nennt, die US-Wahlen Woche klar gewonnen? Weil, darüber sind sich die Analysten weltweit einig, eine Mehrheit der Amerikaner eine andere Politik will – vor allem bei den so drückenden Themen Immigration und Teuerung.