Blau-Weiß mit Salzburger Armada gegen die Bullen!

Zwei Gegentore sind zu viel

„Zwei Gegentore sind zu viel, da gewinnst du kein Spiel“, so Scheiblehner, nachdem Linz zuletzt in Hartberg, im Cup bei Sturm und bei der Austria 1:2 verloren hatte. „Wir müssen den eigenen Strafraum besser und konsequenter verteidigen“, sagt der Coach, der bei Salzburg nach dem Europacup-3:1 bei Feyenoord vor der Länderspielpause keine großen Rotationen erwartet. Zumal der gesperrte Coach Lijnders und Co. nach nur einem Sieg in vier Liga-Spielen und zuletzt zwei 0:0 gegen WAC und GAK ebenfalls Punkte brauchen. Was eine Armada an blau-weißen Salzburgern zu verhindern versuchen wird!