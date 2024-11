Das beste Essen der Welt

Die ersten Gänse wurden wohl nicht hier gezüchtet, sondern – natürlich – wieder einmal in Ägypten, in Mitteleuropa erst mit Beginn der Eisenzeit um 800 v. Chr. Man sammelte die Eier wilder Gänse und ließ von Hühnern ausbrüten. Das wurde durch die Jahrhunderte immer wieder so gemacht, damit erklärt sich das lange Überleben der Wildform bei Hausgänsen, wie man aus Knochenfunden weiß. Gezüchtet wurde aber auch. Mit den Zielen: größer und fetter. Die Römer aßen Gänse, das Mittelalter hindurch wurden sie gehalten. Wegen ihres Fleisches und der Kiele ihrer Federn, die bis ins 19. Jahrhundert als Schreibgerät unverzichtbar waren.