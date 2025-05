Nur mehr 88,89 Prozent für grüne Doppelspitze

Kritik an schwarz-blauer Landesregierung

Bei der Landesversammlung sparten die beiden vor rund 140 Mitgliedern nicht mit Kritik an der nun schwarz-blauen Landesregierung. Die Unterschiede in der Prioritätensetzung würden für die Menschen in Vorarlberg immer sichtbarer. „Während ÖVP und FPÖ zwei Milliarden Euro für die S18 verschleudern, kürzen sie bei Familien, Kindern und Menschen mit Behinderungen. Gegen diese Betonpolitik mit sozialer Kälte stehen wir auf und kämpfen dafür, dass in Vorarlberg wieder in Menschen investiert wird“, betonte Zadra. Das Duo möchte sich für „Teilhabe statt Tunnel, Pflege statt Prestigeprojekte und Bildung statt Beton“ einsetzen.