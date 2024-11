Stars privat: Neue ORF-Sendung für Schwarzjirg

In der ersten Sendung „Hereinspaziert! Zu Besuch bei. . .“ (Start am Samstag, 23. November um 13:20) wird die sympathische Moderatorin Sasa Schwarzjirg zum Gespräch im privaten Umfeld von der bekannten Schauspielerin Julia Stemberger in deren schönen Wiener Altbauwohnung empfangen.