Nehammer trifft in Budapest auch Orbáns Rivalen

Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Rande des Spitzentreffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Budapest, zu dem Ungarns Regierungschef als amtierender EU-Ratsvorsitzender lädt, auch dessen Rivalen Péter Magyar treffen. Die TISZA-Partei des Oppositionsführers gehört wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei an.