Kassen-Chef genehmigte Ehefrau Kur und Therapien

Auf knapp 100 Seiten zerlegte der Grazer Stadtrechnungshof (RH) unter der Leitung von Hans-Georg Windhaber in seinem am Donnerstag veröffentlichten Bericht die Krankenfürsorgeanstalt der Stadt Graz (KFA) – wir haben berichtet. Das Verwaltungssystem sei laut den Prüfern „völlig überaltert, unwirtschaftlich und sehr fehleranfällig“. Die Organisation sei „unstrukturiert“, die wirtschaftliche Lage „prekär“, auch die IT sei „hoffnungslos veraltet“.